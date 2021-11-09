SALİHA ÖĞRETMEN, 'ATAM' MARŞINI BESTELEDİ, ÖĞRENCİLER KOREOGRAFİYLE SESLENDİRDİ

AMASYA'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Saliha Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü kapsamında söz ve müziği kendisine ait 'Atam' adlı marş besteledi. Öğretmen Dönmez, kaleme aldığı marşı, 150 öğrencisiyle birlikte okul bahçesinde yaptıkları koreografiyle seslendirdi.

İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamalı ana sınıfı öğretmeni olan Saliha Dönmez, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Atam' isimli marş kaleme aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan Dönmez, marş için bir de koreografi hazırladı. 100'ü lise, 50'si anaokulu öğrencisinden oluşan 150 kişilik öğrenci grubu, okul bahçesinde bedenleriyle 'Atam' yazısı ve sonsuzluk işareti yaparak, koreografi hazırladı ardından da hep birlikte 'Atam Marşı'nı seslendirdi.

'UMARIM BEĞENİLİR VE DESTEK GÖRÜR'

10 Kasım'da hüzünlü bir kalp çarpıntısı ile marşı kaleme aldığını ifade eden Saliha Dönmez, 'Biz Türk milleti olarak milli ve manevi duyguları oldukça kuvvetli bir milletiz. Ben de başöğretmenimin önderliğinde çalışan bir Türk kadını ve bir öğretmen olarak gurur duyuyorum. Her yıl 10 Kasım'da Türk milletinde hüzünlü bir kalp çarpıntısı oluyor. Bizde de oluştu, bu manevi duygularla marşımı kaleme aldım. Umarım Türk halkı tarafından da beğenilir ve destek görür. Bu çalışmaları 150 öğrenci ve 10 öğretmenimizle birlikte yaptık. Umarım çok sevilir, Atamız için her şeye değer. Gururlu ve onurluyuz. Atamızın sonsuzluğa giden sevgi selini koreografi olarak yaptık. Çalışmalarımız yaklaşık 2 hafta kadar sürdü. Günlerce çocuklarımızla çalışıldı. Ama hepsi büyük bir hevesle Atamız için görev yerinde olmak istediler. Bu yüzden çok mutluyuz' dedi.

'ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUZ'

Anaokulu öğrencilerinden Alperen Taşdemir (5), 'Atamız için gösteri yaptık. O çünkü dünyayı kurtardı. Atam Türkiye'yi bize armağan etti. Onu çok seviyoruz' dedi. Bir diğer öğrenci Elif Berra Köksal (5) ise, 'Mustafa Kemal Atatürk bizim gururumuzdur. Onu çok seviyoruz' diye konuştu.

MARŞIN SÖZLERİ

Atam Marşı'nın sözleri ise şu şekilde:

10 Kasım'da Türkiye'de bayrak yarıya indi/ Bir dünya lideri üzdü halkını gitti/ Atam yattığın yerde toprak tüy olsun sana/ Halkın Anıtkabir'de anılarınla baş başa./ Haydi, millet saygıya saat dokuzu beş geçe/ Cihan duysun sesimizi Türk Milleti birlikte/ Beden ölse kime ne, Atam yaşar kalplerde/ İsmidir dilimizde sonsuzluk denilince.