Salih ne demek? Salih isminin anlamı nedir?
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Salih ne demek? Salih isminin anlamı nedir?

Salih ne demek? Salih isminin anlamı nedir?
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Bir erkek ismi olarak kullandığımız Salih isminin anlamı nedir? Salih ne demektir?

SALİH NE DEMEK?

Dinin emrettiği şeylere uygun harekette bulunan, itaatli, dindar, faziletli, takva ehli, yararlı, elverişli, iyi, uygun, yakışır. Salahiyeti olan, yetkisi bulunan, hakkı olan anlamlarına gelir. Semud Kavmi'ne gönderilen peygamberin adıdır. Kur'ân-Kerîm'de salih amel anlamında ve bu peygamberin adı olarak 45 yerde teşkil ve birçok yerde de çoğul olarak geçmektedir.

Kökeni: Arapça

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