Salih: "İran ve ABD arasındaki olası savaş herkes için bir felaket olur"

28.10.2019 12:56

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD ile İran arasında olası bir savaşın bölgede herkes için felakete yol açacağını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD televizyon kanalına yaptığı açıklamada ülkesi ile ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile İran arasında olası bir savaşın çıkması konusunda uyarıda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Bölgede ve herkese felakete yol açar" dedi. Ülkesinin topraklarını başka bir ülkeye saldırmak için kullanılmamasına izin verilmeyeceğini yenileyen Salih, ABD'nin önemli ve stratejik bir müttefik olduğunu ve böyle kalmasını istediğini belirterek, "Irak'ın artık ABD'ye bir müttefik olarak güvenmesi konusunda şüphesi var. Belki ilişkilerini Rusya ve İran olmak üzere başka ülkelerle yeniden gözden geçirebilir" dedi.

Ülkesini ABD ile olan 16 yılık ilişkisine değer verdiğine dikkat çeken Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasının işleri zorlaştırdığını ve ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalinin uzak görmediğini kaydederek, "Biz ABD veya Rusya'ya bizim için bir şey yapmayacaksınız karşı tarafa geçeceğiz diyenlerden değiliz, ancak önceliğimizi düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA