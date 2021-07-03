Salih Güney yarışmacılara moral verdi
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Salih Güney yarışmacılara moral verdi

Salih Güney yarışmacılara moral verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Sinemanın Kral ve Kraliçesi" yarışmasının 24 finalisti, 6 Temmuz gecesi Bodrum'da gerçekleşecek final öncesi Torba Samara Hotel'de kampa girdi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Sinemanın Kral ve Kraliçesi" yarışmasının 24 finalisti, 6 Temmuz gecesi Bodrum'da gerçekleşecek final öncesi Torba Samara Hotel'de kampa girdi. Jüri üyesi Salih Güney, önceki gün yarışmacılarla bir araya geldi.Usta oyuncu, deneyimlerini gençlere aktardı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Yarışma komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan, "Ödülü 'eğitim' olan bir yarışma yapıyoruz. Burada kral ve kraliçe seçilen adaylarla dereceye girenler, sinema ve oyunculuk üzerine eğitim almaya hak kazanıyor. Eğitim almayan hiçbir gencimizi sinema dünyasının içine atmayız. Bu bizim en önemli kuralımız" dedi.

Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan yarışma, Engelsiz Yaşam Vakfı yararına Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle düzenleniyor ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi de manevi katkılarıyla etkinlikte yer alıyor.

Yarışmanın 6 Temmuz'daki finalinin sunuculuğunu Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan üstlenecek.

Kaynak: Hürriyet

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