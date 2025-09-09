Salı hangi diziler var? 8 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Eylül 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: dizi yok
Show TV: Bahar
NOW TV: dizi yok
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL
15:30 Teşkilat
16:00 Eurobasket Özel
17:00 Türkiye - Polonya
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Terminatör: Kara Kader
22:40 Öldürme Arzusu