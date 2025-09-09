Haberler

Salı hangi diziler var? 8 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 8 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Eylül 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar

NOW TV: dizi yok

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 EYLÜL

15:30 Teşkilat

16:00 Eurobasket Özel

17:00 Türkiye - Polonya

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Terminatör: Kara Kader

22:40 Öldürme Arzusu

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
