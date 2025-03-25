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Salı hangi diziler var? 25 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? 25 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salıgünü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 MART

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.40 Ana Haber

20.05 İddiaların Aksine

20.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Vefa Sultan

01.25 Yerli Dizi

02.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03.55 Sahur Bereketi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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