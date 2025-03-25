Salı hangi diziler var? 25 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 25 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salıgünü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Bahar
NOW TV: Şakir Paşa Ailesi
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 MART
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.40 Ana Haber
20.05 İddiaların Aksine
20.10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
01.25 Yerli Dizi
02.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.55 Sahur Bereketi