Salı hangi diziler var? 10 Haziran Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Haziran 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: dizi yok

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Kral Kaybederse

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.35 Teşkilat

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması "Pota"

02.05 Kasaba Doktoru

04.25 Türk Sineması "Pota"