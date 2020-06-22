Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık Dünya Sağlık Örgütü, 21 Haziran günü dünya genelinde günlük koronavirüs vakalarında en yüksek seviyeye çıkıldığını açıkladı. Dün dünya genelinde 183 bin 20 vaka kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde 183 bin 20 insanda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. DSÖ, bu artışta esas payın özellikle Amerika kıtasında olduğunu duyururken, bu bölgelerde toplam 116 binden fazla vakanın görüldüğünün altını çizdi.

3 ÜLKEDE TOPLAM ELLİ BİNDEN FAZLA VAKA

Resmi verilere göre bu artıştaki en büyük paya sahip olan ülkeler 50 binden fazla vakanın tespit edildiği Brezilya, ABD ve Hindistan.

DSÖ verilerine göre en çok vakanın açıklandığı bir önceki gün 18 Haziran'dı. Dün (21 Haziran), 183 bin 20 vaka ile bir günde en çok vaka tespit edilen gün oldu.