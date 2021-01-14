Salgının başladığı Çin başa döndü: Yeni karantina merkezleri kuruluyor
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Salgının başladığı Çin başa döndü: Yeni karantina merkezleri kuruluyor

14.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:07
Salgının başladığı Çin başa döndü: Yeni karantina merkezleri kuruluyor

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Hebei eyaletinde (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle yaklaşık 82 dönümlük bir alana 3 bin kişilik kapasiteye sahip yeni karantina merkezi kuruldu.

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Hebei eyaletinde (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle yaklaşık 82 dönümlük bir alana 3 bin kişilik kapasiteye sahip yeni karantina merkezi kuruldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıç noktası Çin, başa döndü. Ülkenin Hebei eyaletinde koronavirüs vakalarında görülen artış yetkilileri harekete geçirdi.  Kentin merkezine yaklaşık 82 dönümlük bir araziye, 600 işçinin ve 100 iş makinesinin 24 saat boyunca aralıksız çalıştığı karantina merkezi kuruluyor. Yeni karantina merkezinin 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacağı öğrenildi. Çin medyası  Xinhua, işçilerin inşasına başladıkları merkezlerin görüntülerini servis etti.

"ACİL KODUYLA" İNŞASINA BAŞLANDI

Vakaların artışı sonucu tedbir alan Çin hükümeti, acil emir çıkararak Shijiazhuang kenti yakınlarındaki Zhengding bölgesinde de yeni karantina merkezleri inşa etmeye başladı. Çin hükümetinin acil koduyla verdiği kararın arından eş zamanlı başlayan yeni karantina merkezlerine toplam 20 bin kişinin yerleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. 

ÇİN'DE SON DURUM

Çin'de son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 115 yeni vaka tespit edildi. Mart ayından bu yana virüs kaynaklı ilk can kaybı bugün yaşandı. Yurt içi kaynaklı vakaların 90'ı Hebei, 16'sı Heilongjiang, 1'i Şansı eyaletlerinde tespit edildi. Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 706 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 288 kişi ise iyileşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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