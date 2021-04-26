Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum
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Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünyaya pandemi uyarısını tam 6 yıl önce yaparak dikkatleri üzerine çeken Microsoft'un kurucusu Bill Gates, salgının seyriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüse karşı başlatılan projelere verdiği milyonlarca dolarlık destekle bilinen Gates, katıldığı televizyon programında "Hayat ne zaman normale dönecek?" sorusuna da yanıt verdi. Korona aşılarının hızla yaygınlaştığının altını çizen Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs bir numaralı gündem olmaya devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaştı ve 3 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.

2015'TE KORONA UYARISINDA BULUNMUŞTU

Daha önce virüs ile ilgili pek çok komplo teorisi ile gündeme gelen Bill Gates 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisiydi. Gates pandeminin seyri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İngiliz Sky News'a konuşan Gates, 'Hayat ne zaman normale dönecek' sorusuna yanıt verdi. COVID-19 aşılarının hızla yaygınlaştığının altını çizen Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti.

BIONTECH'E 55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

CUREVAC'A DA 52 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology koronavirüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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