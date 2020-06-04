Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır? Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte çocuklar, zamanlarının büyük bir kısmını dijital dünyada geçiriyor. Çocuklar, dijital dünyada pek çok tehlike ile karşılaşabilir.

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte çocuklar, zamanlarının büyük bir kısmını dijital dünyada geçiriyor. Çocuklar, dijital dünyada pek çok tehlike ile karşılaşabilir. Bu sebepten dolayı güvenli internet oldukça büyük bir öneme sahiptir. Peki, salgında çocuklar için internet güvenliği nasıl sağlanır? Detaylar haberimizde.

Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği İpuçları

Azoomee'nin Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Estelle Lloyd, Childnet International'ın İcra Kurulu Başkan Vekili Kate Jones bir araya geldi. Lloyd, çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini korumanın en iyi yöntemlerini paylaştı.

Çocuklarınız ile konuşun: Ebeveynlerin düzenli olarak çocukları ile teknolojiyi nasıl kullandıkları hakkında konuşması gerekiyor. Karantina döneminde, çocuklar internette çok daha fazla zaman geçirdikleri için esnek ve anlayışlı olmak önemlidir. Çocuklarınıza kulak vermek, onları nasıl destekleyebileceğinize ilişkin pek çok iyi fikir verir.

Çeşitliliği destekleyin: Çocuklarınızın sanal olarak görebilecekleri farklı kimlik türlerini reddetmeyin. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili tartışmalar başlatmak için bunları kullanın.

İnternetin aileniz için faydalı olmasını sağlayın: Ebeveyn denetim yazılımlarını nasıl aktif edilebileceğini ve kullanılacağını bilmek, çocuğunuzun dijital dünyada uygunsuz içerikleri görmelerini önlemenize yardım edecektir.

Sürece dahil olun: Çevrim içi neler yaptıklarına göz atarak ya da etkileşimde bulunarak çocuklarınızla zaman geçirin. Çevrim içi olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanlarından bahsedin ve sınırlamalarla onları boğmak yerine yapabilecekleri güvenli tercihleri överek çocuklarınızı destekleyin.

Yardım ve destek isteyin: Tüm soruların cevabını bilmeniz gerekmiyor ancak çocuklarınıza cevabı birlikte bulabileceğinizin güvencesini verebilirsiniz. Diğer ebeveynler ile bağlantı kurabilirsiniz.

Koronavirüs Döneminde Sanal Sosyalleşme

Yeni tip koronavirüs salgını, çocukların arkadaşları ile çevrim içi ortamda geçirdikleri süre, ciddi oranda arttı. Azoome, 2000'den fazla ebeveynin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre ebeveynlerin %82'sinin çocuklarının çevrim içi olarak ne seyrettiklerini bildiklerini veya bunun için uyguladıkları denetimler olduğunu, %58'inin ise çocuklarının Tik Tok, YouTube gibi platformlarda ya da arkadaşları ile sosyal medya platformlarında ya da görüntülü olarak sohbet ederek zaman geçirdiklerini söylediklerini belirtti. Azoomee, çocuklara keşfedebilecekleri tamamen güvenli bir dijital dünya sunuyor. Konusunda uzman eğitim teknolojistleri tarafından oluşturulmuş kaliteli içerikleri ve algoritmasız arka planı ile YouTube Kids ve Netflix Kids platformlarından farklılaşan Azoomee'yi uygulama mağazaları üzerinden mobil cihazınıza indirip 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.