Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte çocuklar, zamanlarının büyük bir kısmını dijital dünyada geçiriyor. Çocuklar, dijital dünyada pek çok tehlike ile karşılaşabilir.

Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır?
04.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:51

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte çocuklar, zamanlarının büyük bir kısmını dijital dünyada geçiriyor. Çocuklar, dijital dünyada pek çok tehlike ile karşılaşabilir. Bu sebepten dolayı güvenli internet oldukça büyük bir öneme sahiptir. Peki, salgında çocuklar için internet güvenliği nasıl sağlanır? Detaylar haberimizde.

Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği İpuçları

Azoomee'nin Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Estelle Lloyd, Childnet International'ın İcra Kurulu Başkan Vekili Kate Jones bir araya geldi. Lloyd, çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini korumanın en iyi yöntemlerini paylaştı.

Çocuklarınız ile konuşun: Ebeveynlerin düzenli olarak çocukları ile teknolojiyi nasıl kullandıkları hakkında konuşması gerekiyor. Karantina döneminde, çocuklar internette çok daha fazla zaman geçirdikleri için esnek ve anlayışlı olmak önemlidir. Çocuklarınıza kulak vermek, onları nasıl destekleyebileceğinize ilişkin pek çok iyi fikir verir.

Çeşitliliği destekleyin: Çocuklarınızın sanal olarak görebilecekleri farklı kimlik türlerini reddetmeyin. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili tartışmalar başlatmak için bunları kullanın.

İnternetin aileniz için faydalı olmasını sağlayın: Ebeveyn denetim yazılımlarını nasıl aktif edilebileceğini ve kullanılacağını bilmek, çocuğunuzun dijital dünyada uygunsuz içerikleri görmelerini önlemenize yardım edecektir.

Sürece dahil olun: Çevrim içi neler yaptıklarına göz atarak ya da etkileşimde bulunarak çocuklarınızla zaman geçirin. Çevrim içi olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanlarından bahsedin ve sınırlamalarla onları boğmak yerine yapabilecekleri güvenli tercihleri överek çocuklarınızı destekleyin.

Yardım ve destek isteyin: Tüm soruların cevabını bilmeniz gerekmiyor ancak çocuklarınıza cevabı birlikte bulabileceğinizin güvencesini verebilirsiniz. Diğer ebeveynler ile bağlantı kurabilirsiniz.

Koronavirüs Döneminde Sanal Sosyalleşme

Yeni tip koronavirüs salgını, çocukların arkadaşları ile çevrim içi ortamda geçirdikleri süre, ciddi oranda arttı. Azoome, 2000'den fazla ebeveynin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre ebeveynlerin %82'sinin çocuklarının çevrim içi olarak ne seyrettiklerini bildiklerini veya bunun için uyguladıkları denetimler olduğunu, %58'inin ise çocuklarının Tik Tok, YouTube gibi platformlarda ya da arkadaşları ile sosyal medya platformlarında ya da görüntülü olarak sohbet ederek zaman geçirdiklerini söylediklerini belirtti. Azoomee, çocuklara keşfedebilecekleri tamamen güvenli bir dijital dünya sunuyor. Konusunda uzman eğitim teknolojistleri tarafından oluşturulmuş kaliteli içerikleri ve algoritmasız arka planı ile YouTube Kids ve Netflix Kids platformlarından farklılaşan Azoomee'yi uygulama mağazaları üzerinden mobil cihazınıza indirip 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Haber
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Haber
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Araç sahibini şoke eden görüntü: Hırsızlar otomobili tekerleksiz bıraktı
Araç sahibini şoke eden görüntü: Hırsızlar otomobili tekerleksiz bıraktı
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Faik Öztrak Rüştü Zorlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Falcao Jose Sosa Fatih Terim Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Haziran Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Salgında Çocuklar için İnternet Güvenliği Nasıl Sağlanır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:51:25. #1.15#
title