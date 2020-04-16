Salgına rağmen seçime gidilen Güney Kore'de tarihi bir ilk yaşandı Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse rağmen Güney Kore'deki genel seçime halk yoğun ilgi gösterdi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse rağmen Güney Kore'deki genel seçime halk yoğun ilgi gösterdi. Ülkede salgına rağmen yüzde 66 gibi rekor bir katılımın yaşandığı sandıktan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğindeki Demokratik Parti zaferle çıktı. İlk kez Kuzey Kore'den Güney Kore'ye iltica eden Thae'nin seçimde zafer kazanması da G.Kore siyasetinde bir ilk yaşanmasına neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Güney Kore'de yaklaşık 44 milyon seçmen dün sıkı hijyen kuralları altında sandığa gitti. Oyların büyük çoğunluğunun sayıldığı seçimlerden Devlet Başkanı Moon Jae-in açık ara zaferle ayrıldı. Moon'un liderlik ettiği Demokratik Parti, parlamentodaki 300 sandalyenin 180'ini kazandı. Parti, sandalye sayısını 60 artırdı.

KORONAVİRÜSE YÖNELİK ÖNLEMLER SEÇİME YANSIDI

Özellikle son dönemlerde ülkedeki bir çok bakan ve bürokratın karıştığı yolsuzluk skandallarıyla güven kaybeden Demokratik Parti, salgınla mücadelede halktan yeniden güven aldı.G. Kore lideri Moon, teşekkür konuşmasında, "Ulusal krizin üstesinden gelmek konusundaki çabalarımızı halk seçim yoluyla güçlendirdi" diye konuştu. Ana muhalefette yer alan muhafazakar Birleşik Gelecek Partisi ve uydusu Geleceğin Kore'si Partisi ise toplamda 103 sandalye kazandı.

KUZEY KORELİ BÜROKRAT GÜNEY'DE VEKİL SEÇİLDİ

Öte yandan Güney Kore siyasetinde de bir ilk yaşandı. Dün gerçekleştirilen seçimlerin en büyük sürprizi ise ilk kez Kuzey Koreli bir ismin parlamentoya girmesi oldu. Kuzey Kore'nin İngiltere Büyükelçi Yardımcılığı görevini yürüten ancak daha sonra 2016 yılında ailesiyle birlikte Güney Kore'ye iltica eden Thae Yong-ho, parlamentoda olmaya hak kazandı. Seçimlerde muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi'nin adayı olan Thae, yüzde 58.4 oranında oy aldı. Güney Kore'de vekil seçilen Thae, böyle bir göreve gelen ilk Kuzey Koreli oldu.

Kaynak: DHA