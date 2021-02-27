Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler
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Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler

27.02.2021 21:56 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:12

Ankara'da iki farklı mekan sahibi, işletmelerini eğlence mekanına dönüştürüp hem kısıtlamaları çiğnediler hem de korona virüs salgınını hiçe saydılar.

Ankara'da iki farklı mekan sahibi, işletmelerini eğlence mekanına dönüştürüp hem kısıtlamaları çiğnediler hem de korona virüs salgınını hiçe saydılar.

Çankaya'nın Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki işyerini pavyona çeviren İ.D. isimli işletme sahibinin mekanından 11'i kadın 18'i erkek toplam 29 müşteri eğlenirken polis ekiplerinin baskınında yakayı ele verdiler. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahiplerinden İ.D. gözaltına alındı. Kuralları hiçe sayan 29 kişiye ve diğer işyeri sahiplerine ise toplam yaklaşık 100 bin lira para cezası kesildi. İşyeri sahipleri hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışlarından ötürü adli işlem başlatıldı. İşyerine polis ekipleri tarafından mühür vuruldu.

Bir diğer olay ise Çankaya'nın Sakarya Caddesi'nde yaşandı. İçerisinde 3 garson, 3 yabancı uyruklu kadın ve 5 müşteri bulunan mekana Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce baskın düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınları sınır dışı etmek için işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, mekanda bulunarak tedbirleri hiçe sayan 11 kişiye ise kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Bu iş yerine de polis ekipleri tarafından mühür vuruldu. Olay hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner/İHA)

Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler
Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler
Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler
Salgın tedbirlerini hiçe saydılar, mekanlarını pavyona çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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