Salgın süreci "Pandemic" balesi ile sahneye taşınacak
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Salgın süreci "Pandemic" balesi ile sahneye taşınacak

Anadolu Ajansı / Antalya Devlet Opera Ve Balesi - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını sürecinin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek hazırlanan, sağlık çalışanlarına ithaf edilen "Pandemic" balesi, canlı yayınlanacak dünya prömiyeri ile izleyiciyle buluşacak.

Kovid-19 salgını sürecinin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek hazırlanan, sağlık çalışanlarına ithaf edilen "Pandemic" balesi, canlı yayınlanacak dünya prömiyeri ile izleyiciyle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek salgın sürecini konu alan, koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait eser, kahraman sağlık görevlilerine ithaf edilecek.

Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle desteklenen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserin dünya prömiyeri, 1 Ağustos pazar günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanat severlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirilecek.

"Pandemic" bale eseri, Bach, Vivaldi ve Albinoni'ye ait müzikleri ve Alper Saldıran'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konseptle sanat severlerle buluşacak.

"Salgın sürecini sanatçılar olarak bale ile anlatmak istedik"

Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, AA muhabirine, toplumu derinden etkileyen ve özellikle sanatçılarda derin izler bırakan salgın sürecini bale ile anlatmak istediklerini ifade etti.

Yaşadıkları süreci kronolojik olarak betimlerken aynı zamanda kendilerinde oluşturduğu izleri de tiyatral anlamda işlemeye karar verdiklerini belirten Ersoy, yaptıkları çalışmayı bale eserinden ziyade anlatım gücüyle de zenginleştirmek istediklerini anlattı.

"Sağlık çalışanları için özel bir sahne tasarladık"

Balenin salgın süreci göz önünde bulundurularak az bir kadroyla sahnede yer alacağını ve kendi içerisinde ilkleri barındırdığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk kez salgın süreci bale gibi evrensel bir sanat dalıyla sergilenecek. Bu bizim ülkemizde, bizim sanatçılarımızla gerçekleştirilecek. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına ithaf ettiğimiz için eserin içerisinde doktorlar ve sağlık çalışanları da yer alacak. Onlar için özel bir sahne tasarladık Armağan Bey'le. Eserin açılışında kendilerini de bale sanatçılarıyla birlikte sahnede göreceğiz. Bu da dünyada bir ilk olacak. Doktorların kendilerinin anlatıldığı, kendilerine ithaf edilen bir eserde sahnede yer almaları da başka bir anlam taşıyacak bizim için."

11 Ağustos'ta Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Akın Ulutaş da dünyaca ünlü sanat merkezlerinin uyguladığı canlı yayın tekniğiyle, hazırlanan eserin sanat severlerle buluşacağını belirtti.

Eserin, canlı yayının ardından 11 Ağustos'ta 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde ilk kez seyirciyle buluşacağı bilgisini paylaşan Ulutaş, 18 Eylül'de de Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahneye çıkacaklarını bildirdi.

Bir bale eserinin canlı yayınla seyirciyle ilk defa buluşacağını kaydeden Ulutaş, sanat severleri eserlerini izlemeye davet etti.

Salgın süreci 'Pandemic' balesi ile sahneye taşınacak
Salgın süreci 'Pandemic' balesi ile sahneye taşınacak
Salgın süreci 'Pandemic' balesi ile sahneye taşınacak
Salgın süreci 'Pandemic' balesi ile sahneye taşınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Antalya Devlet Opera Ve Balesi

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