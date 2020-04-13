'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'
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'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'

'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'DÜNYAYI etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar, stres yaşayanları cilt hastalıklarına karşı uyarıyor.

13.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:52
'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'

'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'

DÜNYAYI etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar, stres yaşayanları cilt hastalıklarına karşı uyarıyor. Rosea, egzama ve zona gibi stres faktörüne bağlı oluşabilecek problemlere dikkat çeken Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, aynı zamanda aşırı el yıkama ve antiseptik kullanımının da deride yarıklar oluşturduğunu, buralara enfeksiyon, virüs, mantar ve bakterilerin daha kolay bulaşabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar, stres yaşayanlarda meydana gelebilecek deri hastalıklarına karşı uyarıyor. Pek çok deri hastalığının nedeninin stres olduğunu belirten uzmanlar, aniden ortaya çıkarak 7-8 hafta içinde kaybolan rosea, ilk 72 saat tanı koyulmadığı takdirde ömür boyu ağrıya neden olabilecek zona ve aşırı antiseptik kullanımına bağlı meydana gelebilen egzamaya dikkat çekiyor. İzmir'deki özel kliniğinde hizmet veren Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, son dönemdeki hastalarının hepsinin salgın stresi yüzünden vücutlarında çeşitli döküntüler oluştuğunu söyledi.

Aşırı antiseptik kullanımının egzamaya neden olduğuna dikkati çeken Amato, "Egzama başladıysa mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tıbbi tedavisine başlanmalıdır. Egzamada deride yarıklar meydana gelmektedir ve bu yarıklardan enfeksiyon bulaşma riski yüksektir. Deride yarık varsa o deri enfeksiyon, virüs, mantar ve bakterilere açıktır" diye konuştu.

ZONADA İLK 72 SAAT ÖNEMLİ

Zona hastalığının deri ve sinirin iltihaplanması olduğunu anlatan Dr. Amato, "Suçiçeği geçirdikten sonra virüs vücudumuzun herhangi bir yerine saklanıyor ve uygun zamanı bekliyor. Şu an koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan stres bağışıklığımızı düşürüyor. Stres, kaygı ve üzüntüyle beraber bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman da zona hastalığı ortaya çıkabiliyor. Zona hastalığı ağrılı bir hastalıktır. İçi su dolu kabarcıklar oluşur. Önemli olan ilk 72 saatte mutlaka teşhisinin konulup reçetesinin yazılmasıdır. İlk 72 saatte tedaviye başlandığında hastalık hafif biçimde seyrediyor. Eğer tedavi edilmezse ağrı ömür boyu devam edebilir" dedi.

'SU VE SABUN YETERLİ'

Aşırı el yıkama, aşırı kolonya ile antiseptik kullanımı nedeniyle genellikle egzama meydana geldiğini belirten Amato, "Esasında bizim herhangi bir temastan sonra 20 saniye elimizi su ve sabunla yıkamamız yeterlidir. Şu an genellikle el yıkamanın ardından üstüne dezenfektan sıkılıyor. Sadece su ve sabunu kullanmak yeterlidir. Antiseptik solüsyonlar su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Aşırı antiseptik solüsyon kullanımı egzamaya sebep olabilir. Tedavinin yanı sıra bol nemlendirici kullanılmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan strese bağlı olarak ani döküntülerin de oluşabileceğine dikkat çeken Dr. Amato, "Şu dönemde mevsimsel geçiş sebebiyle de rosea denilen hastalığa sıklıkla rastlıyoruz. Bu hastalık aşırı stres sebebiyle aniden oluşuyor ve vücutta döküntüler şeklinde seyrediyor. Genellikle 7-8 hafta içerisinde kendiliğinden kayboluyor ancak bu bizlere vücut direncinin düştüğünü gösteriyor Bu hastalığa yakalanan hastalarımızı sadece rahatlatmaya çalışıyoruz" dedi.

'Salgın stresi cilt hastalıklarına sebep oluyor'

Kaynak: DHA

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