Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı
AA / Firdaus Wajidi - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Caddelerdeki trafik akışı Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması Polisin caddedeki vatandaşları uyarması Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Caddelerdeki trafik akışı
Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması
Polisin caddedeki vatandaşları uyarması
Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, pek çok yerde yeni yıl kutlamaları son derece bulaşıcı omicron varyantı nedeniyle iptal edildi.