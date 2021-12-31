Salgın nedeniyle ana yollar yılbaşında trafiğe kapatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Caddelerdeki trafik akışı

Güvenlik güçlerinin ana yolları kapatması

Polisin caddedeki vatandaşları uyarması

Kapatılan ana caddeler CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ana yollar koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yılbaşı gecesi trafiğe kapatıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, pek çok yerde yeni yıl kutlamaları son derece bulaşıcı omicron varyantı nedeniyle iptal edildi.