Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları 3 kat artırdı İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne koronavirüs salgınından önce günde ortalama 3 bin çağrı gelirken, sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği belirtildi.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne koronavirüs salgınından önce günde ortalama 3 bin çağrı gelirken, sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği belirtildi. Arayanların çoğunun, ekmek almak için dışarı çıkıp çıkamayacağını ya da mesleğini belirterek, şehirler arası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının yanı sıra polisler de yoğun mesai harcıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları, kentin çeşitli yerlerinde oluşturduğu kontrol noktalarında hem sürücüleri hem de yayaları, sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadıklarına bakarak denetliyor. Ekipler, 11- 12 Nisan'da uygulanan yasakta, sokağa çıkma hakkı bulunmayan 859 kişiye toplam 1 milyon 694 bin 500 liralık adlı ve idari para cezası keserken, 18- 19 Nisan'da ise 1456 kişiye toplam 2 milyon 889 bin lira adlı ve idari para cezası uyguladı.

ÇAĞRI SAYISI KATLANDI155'e yapılan ihbar ve çağrıların düştüğü yer olan İl Emniyet Müdürlüğü Mu haber e Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nce koronavirüs öncesi günde ortalama 3 bin çağrı alınırken, sayının bugünlerde 8- 10 bin olduğu bildirildi. Kent genelindeki 2 bin 478 kameranın izlendiği merkeze yapılan çağrıların genelde danışma amaçlı olduğu belirtildi. Arayanların çoğunun, ekmek almak için dışarı çıkma hakkı olup olmadığını ya da mesleğini dile getirerek, şehirler arası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Öte yandan en yoğun çağrı alınan ikinci konunun ise sokağa çıkma yasağına uymayan kişilerin ihbar edilmesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA