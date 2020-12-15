Salgın döneminde dijital göz yorgunluğuna dikkat
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Salgın döneminde dijital göz yorgunluğuna dikkat

15.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:33
Salgın döneminde dijital göz yorgunluğuna dikkat

İZMİR'de göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Uğur Ünsal, salgın döneminde dışarıya eski kadar sık çıkılmadığını, evlerde telefon, televizyon, laptop gibi dijital araçlarla daha çok vakit geçirildiğini belirterek, "Koronavirüs salgını döneminde artan dijital göz yorgunluğu gözlerde ağrıya neden...

İZMİR'de göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Uğur Ünsal, salgın döneminde dışarıya eski kadar sık çıkılmadığını, evlerde telefon, televizyon, laptop gibi dijital araçlarla daha çok vakit geçirildiğini belirterek, "Koronavirüs salgını döneminde artan dijital göz yorgunluğu gözlerde ağrıya neden olur" dedi.

Salgın sürecinde maruz kalınan dijital araçlar, insanlarda dijital göz yorgunluğuna neden oluyor. Dijital göz yorgunluğuna dikkat çeken Batıgöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Uğur Ünsal, "Dijital göz yorgunluğu salgın döneminde bizim sıkça karşılaştığımız bir durum. Son dönemlerde dışarı çıkamadığımızdan hem çocuklarımız hem de bizler işlerimizi, sosyal medyayı, literatürü ve gazete yazılarını dijital ortamlardan yani televizyon, bilgisayar, laptop ve en önemlisi telefonlardan takip ediyoruz. Sürekli bunlara bakmak gözlerimizde yorgunluğa, kırpmalara ve ağrılara neden olmaktadır. Gözümüz uzağa bakarken, dinlenirken, yakına bakarken ekstra bir  moderasyon yapar. Biz çaba sarf ederken, bu çaba da göz kaslarının uzun bir süre çalışmasına neden olduğundan, gözlerde ağrıya neden olur. Bu oluşan duruma dijital göz yorgunluğu diyoruz" dedi.

'ÜÇ 20 KURALINA UYMAK GEREKİR'Göz kırpmanın önemine vurgu yapan Opr. Dr. Ünsal, "Dijital göz yorgunluğunun önlenmesinin çaresi, buna neden olan laptop, bilgisayar ve telefonlardan uzak durmak ve 'Üç 20 Kuralı'na uymak. 20 dakika boyunca yakına bakıyorsak, 20 saniye boyunca karşıya, 20 fit uzaklığa bakmakta fayda vardır.  Böylelikle gözlerimizin kaslarını dinlendirmiş oluruz. Gözümüzü kırpmamız, gözümüzün ön kısmının yaşlanmasını ve rahatlamasını sağlar. Televizyon, bilgisayar ve telefonlara çok dikkatli bakıldığında göz kırpma refleksimiz ortadan kalkar. Bu da gözde kurumaya yol açar ve ağrılara neden olur. Gözyaşı damlası kullanmak hem gözlerimizi rahatlatır, hem dijital yorgunluğun önüne geçmemizi sağlar" diye konuştu.'15-20 YIL ÖNCE GÖZLÜK KULLANIM ORANI DAHA DÜŞÜKTÜ'

Gözlük kullanımının artığını söyleyen Opr. Dr. Ünsal, "Bundan 15 - 20 yıl önce gözlük kullanım oranı düşükken şimdi ise bu oran arttı. Miyop dediğimiz rahatsızlık ilerlemeye başladı. Bunun da nedeni çocukların artık dışarıda oynayamıyor olması. Hep evde kaldıklarından, hep yakınlarında telefon ve bilgisayar olduğundan problemler artıyor ve gözlük kullanım oranı da buna bağlı olarak yükseliyor" dedi.


Salgın döneminde dijital göz yorgunluğuna dikkat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sibel DALLI

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