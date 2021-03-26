Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi
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Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yavru köpeği, kurtarıp tedavisinin yapılması için Gençlik Merkezi'ne getiren 6 küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yavru köpeği, kurtarıp tedavisinin yapılması için Gençlik Merkezi'ne getiren 6 küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Milas'ta yaşları 10 ile 13 arasında değişen Kartal Mert Yetkin, Efe Özçelik, Bekir Berk Doğan, Egehan Serin, Turgut Ege Özçelik ve Arhan Yıldırım adlı 6 çocuk dün yavru bir köpeğin, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gördü. Çocuklar, 2 saldırgan köpeğin elinden yavruyu yaralı olarak kurtarıp tedavi için Milas Gençlik Merkezi'ne götürdü.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde; kulak ve vücudundan yaralanan yavruya görevli Egehan Serin tarafından pansuman yapıldığı, ardından da çocukların yavruyu, kucaklarına alıp merkezden ayrıldıkları dikkat çekti.

YAVRU KÖPEĞE 'CİCO' ADI VERİLDİ

 'Cico' adını verdikleri yavru köpeği sahiplenen çocuklar, oturdukları binanın bahçesine ise yuvasını yapıp yerleştirdiler. Kartal Mert Yetkin, Köpeğin kulağındaki yaranın mühürlendiği için görülmediğini belirterek, "Can dostlarımıza karşı duyarlı olmalıyız" dedi.

Milas Gençlik Merkezi Lideri Şahin Demir ise çocukların duyarlılığından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi
Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi
Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi
Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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