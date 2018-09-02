Saldırıya Uğrayan 112 Personeli, Kendi Acısını Unutup Yaralıları Hastaneye Taşıdı

Samsun'da trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden ambulans şoförü saldırıya uğradı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ahıska (39) idaresindeki 05 ET 561 plakalı otomobile, sola dönüş yapmak isterken aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Koç (57) idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobil yandan çarptı.

BURNUNUN KIRILMASINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska, Ömer Koç, Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç (37) ve Elif Koç Tırpancı (28) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde yaralılara müdahale eden 112 acil servis ambulansının şoförü 38 yaşındaki Ahmet T., bu sırada yoldan geçen araçtan inen ve sağlık ekiplerinin işlerine müdahale eden şahısların saldırısına uğradı. Darp edilen ve kanlar içinde kalan ambulans şoförü Ahmet T.'nin burnu kırıldı. Kendi acısını unutan Ahmet T., kazada yaralananları ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü ve ambulanstan inip yine yaralıları sedye ile hastanenin müdahale odasına taşıdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan ambulans şoförü Ahmet T.'ye hastanede müdahale yapıldı. Ahmet T., kendisini darp edenlerden şikayetçi olurken, hayat kurtarmak isterken saldırıya uğradığını söyledi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.