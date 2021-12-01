Saldırganların Yeni Hedefi Bizden Kafe Oldu

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktalarına saldırılar devam ediyor. Tuvaletlere yönelik saldırıların ardından bu kez de Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde hizmete kazandırdığı kafelerden biri olan Bizden Kafe tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Bizden Kafe'nin dış bölümündeki oturma alanında bulunan eşyalar zarar gördü.

Suç duyurusunda bulunuldu

Mersin merkez ve Tarsus'ta vatandaşların kullanımına sunulan tuvaletlere yapılan saldırıların ardından saldırganların yeni hedefi, Büyükşehir'in kafelerinden Bizden Kafe oldu. Saldırganların eşyalara zarar verdiği anlar kameralara yansıdı. Saksıların devrildiği, tabelaların yerinden söküldüğü, masa ve sandalyelerin yerlere atıldığı görüntüler kayıt altına alındı. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunularak, görüntüler emniyet yetkilileri ile paylaşıldı.

"Bu saldırı tüm Mersinlilere verilmiş bir zarardır"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bizden Kafe'ye düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"Görüntülerde tespit edilen 2 kişi tarafından zarar verilmiştir. Bu kişiler hakkında Emniyet'e gerekli şikayetler yapılmıştır. Bu ve benzeri olaylar daha önce de WC'lerimize ve kafelerimize yapılmıştı. Şimdi tekrar dün gece 02. 40 sularında aynısı yapıldı. Bu aslında bizim kafelerimize yapılmış bir saldırı değildir. Tüm Mersinlilere verilmiş bir zarardır. Konunun yakından takipçisi olacağız. Kişi veya kişiler hakkında şikayetçi olduk ve yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. "

Yayın Tarihi: 1. 12. 2021 08: 58: 46

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet