Saldırganının adını kanıyla yazan Nurtaç Canan için bakanlık harekete geçti İstanbul'da boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağından vurulan ve öleceğini düşündüğü için saldırgan kocasının adını kanıyla parkeye yazan Nurtaç Canan için bakanlık harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, talihsiz kadın ve oğlunun hizmet modellerinden yararlanacağını dile getirdi.

İstanbul Zeytinburnu'nda, boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vurulan ve kendisini vuran eşinin adını kanıyla parkeye yazan Nurtaç Canan isimli kadın için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, talihsiz kadın ve oğlunun bakanlığın hizmet modellerinden yararlanacağını söyledi.

"DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Selçuk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Nurtaç kardeşimizin maruz kaldığı şiddet vakası hepimizi derinden sarstı. Nurtaç Canan ve oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.