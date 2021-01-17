Cani koca, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı
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Cani koca, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı

17.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:23
Cani koca, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı

Kocaeli'de yaşayan Ukraynalı Anna Butim iddiaya göre boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mesut Ö. tarafından AquaFlorya'da falçatalı saldırıya uğradı. Kadının aldığı darbeler sonrasında yüzünün felçli kalacağı belirtildi. Öte yandan Butim saldırgan adamın hala kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

Sosyal medyada yayılmaya başlayan ve tepki çeken görüntüler infial yarattı. Kocaeli'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanmak istediği eşi Mesut Ö'nün saldırısına uğradı. Falçata ile yüzü parçalanan Butim, yüzünde açılan derin yaraları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

SALDIRGANIN HESAPLARINI ASKIYA ALIP KAYBOLDUĞU İDDİA EDiLDİ

Ukraynalı genç kadının yüzünün paramparça edildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenlerin içini sızlattı. Saldırıya uğrayan kadının yüzünü bu hale getiren Mesut Ö.'nün tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi.

Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı

HALA TEHDİT EDİYORMUŞ

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan kadın kendisinin halen ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Butim yüzünün felçli kalacağını da aktardı.

Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Butim'in İstanbul Emniyeti ve Kocaeli Emniyeti'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Kullanıcılar Butim'in, Mesut Ö.'nün 4. eşi olduğunu iddia ederken vahşetin failinin tutuklanması çağrısında bulundu. Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi arttı.

TWİTTER MAĞDUR KADININ HESABINI ASKIYA ALDI

Yüzünün korkunç halini Twitter'dan paylaşan mağdur kadının hesabı askıya alınmıştı. Twitter bugün saat 11:15 sıralarında Butim'in hesabını yeniden aktifleştirdi.

"ALLAH'IM LÜTFEN BENİ KORU"

Anna Butim paylaşımında, "Boşanmak istediğim ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından AquaFlorya'da falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak ve beni hala öldürmekle tehdit ediyor. Allah'ım lütfen beni koru" dedi.

Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı
Haber Yorumları (3)
MERT: Boşanmak isteyen eşlere tavsiye deli taklidi yapın saçınızı dağınık bırakın bakımsız gülmeyin arada çığlık atın inandıracak şekilde bardak tabak ne varsa kırın dikkat edin sopa yemeyin inandırırsanız kendisi sizi boşar sonra gözden kaybolun :))
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BOŞA DÜŞÜNEN: Boşa dua etme bacı seni dua ettiğinde korumaz devlette korumaz git ukrayna hükümetinden yardım işte belki onlar biséy yapabilir rus olsaydın ruslar o adamı öttururdu suikast falan cok yaptilar ama bizden medet umma
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DUYARLI: Boşanmalar acilen zorlastirilmali. Yoksa bu tür şiddet olayları bitmez. Bir kadın boşanma kelimesini kolay kolay düşünmemeli . Eğer eşi ile sorunları varsa bunu farklı şekilde çözmeli.
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