Saldıray Berk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saldıray Berk'in hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saldıray Berk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saldıray Berk'in hayatı ve biyografisi!

Saldıray Berk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saldıray Berk'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Saldıray Berk geliyor. Peki, Saldıray Berk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saldıray Berk'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Saldıray Berk'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Türk asker ve siyasetçi Saldıray Berk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

SALDIRAY BERK KİMDİR?

Saldıray Berk, (1948, Erzurum), Türk asker ve siyasetçi.

Saldıray Berk doğum tarihi : 1948

Saldıray Berk kaç yaşında : 72 yaşında

Saldıray Berk nereli : Erzurum

Saldıray Berk mesleği ne : Asker ve siyasetçi

1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1969 yılında da Topçu ve Füze Okulu'nu tamamladı. 1976 yılına kadar kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı. 1978'de Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. Kurmay subay olarak 39. Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, ile Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu öğretim üyeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Plan Subaylığı, Moskova Kara Ataşeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü ve 9. Piyade Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1995 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1999 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2003 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanı daha sonra da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı.

2007 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı görevine atandı. 2010 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanması beklenirken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı. 2011 yılında emekli oldu.

8 Mayıs 2015 tarihinde Vatan Partisi'ne katıldı.

Çok iyi Rusça bilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Bergen Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Cristiano Gareth Bale Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saldıray Berk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saldıray Berk'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:44:24. #1.14#

title