SALDA KAYAK MERKEZİ'NDE SEZON AÇILDI

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı 1900 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılış etkinliği düzenlendi.

Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Yeşilova Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Vali Arslantaş "Turizmi 12 aya yaymaktan başka şansımız yok. Kayak merkezinin yapılmasının nedenide yaz turizmine kış turizmini ekleyerek turizm faaliyetlerini 12 ay devam ettirme çabası" dedi.

Kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sezon boyunca öğrencilere ücretsiz kurs verileceğini dile getiren Arslantaş, "Sloganımız kayak bilmeyen kalmasın. Burdur'lu kayağı öğrensin" dedi.

Etkinliğe katılanlar, kayak yaparak eğlenceli dakikalar yaşadı.