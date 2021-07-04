SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU
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SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren Mehmet Yayla (15) boğuldu.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren Mehmet Yayla (15) boğuldu.

Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü'nün Doğanbaba plajına ailesiyle birlikte gelen Mehmet Yayla, saat 14.30 sıralarında yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra Mehmet Yayla gözden kaybolunca ailesi aramaya başladı. Yapılan aramalara rağmen Mehmet Yayla'yı bulamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler de tüm aramalara rağmen Mehmet Yayla'ya ulaşamayınca Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinden destek istendi.

Göle gelen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda yaklaşık 5 metre derinlikte Mehmet Yayla'nın cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan Mehmet Yayla'nın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna konulurken, endişe içerisinde bekleyen yakınları gözlaşlarına boğuldu.

Mehmet Yayla'nın ailesiyle Burdur merkeze bağlı Kumluca köyünden gezinti için Salda Gölü'ne geldiği öğrenildi.

SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU
SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU
SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU
SALDA GÖLÜ'NE GİREN MEHMET BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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