Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti Göle giren genç boğularak hayatını kaybetti, aile sinir krizleri geçirdi Burdur'un Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

(BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Göle giren genç boğularak hayatını kaybetti, aile sinir krizleri geçirdi

BURDUR - Burdur'un Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının cesediyle karşılaşan aile sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Burdur Merkez'e bağlı Kumluca Köyü'nden, Salda Gölü Doğanbaba Plajı'na piknik yapmaya gelen 15 yaşındaki Mehmet Yayla, saat 13.30 sıralarında göle girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Yayla'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya'dan Deniz Polisi Sualtı Arama Kurtarma ve Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmaları sonucu Yayla'nın hareketsiz bedenine gölün 6 metre derinliğinde ulaşıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi.

Mehmet Yayla'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | (BURDUR Salda Gölü'nde yasa boğan olay: 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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