Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı başarı için pedal çevirecek
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Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı başarı için pedal çevirecek

Yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın, yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edeceği açıklandı.

17.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:06
Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı başarı için pedal çevirecek

Yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olan Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın, yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edeceği açıklandı.

'nden yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Yüce'nin desteklediği ve geçen sezonda ülkenin tek kıta takımı olan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın, yeni sezonda amatör klasmanda mücadele edeceği bildirildi.

Takımın kadrosunu güçlü isimlerle yeniden buluşturmak için harekete geçtiği ve yeni sezonda da bisiklet branşında başarılar elde etmek istediği kaydedilen açıklamada, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Sakarya'ya yakışan bir başarı grafiği ortaya konulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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