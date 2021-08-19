Salça kutusu ve kahve poşetinden esrar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salça kutusu ve kahve poşetinden esrar çıktı

Salça kutusu ve kahve poşetinden esrar çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Mişa' ile yaptığı aramada, salça kutusuna ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Mişa' ile yaptığı aramada, salça kutusuna ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla E.U., A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerden E.U.'nun kullandığı araç, jandarma yol kontrol noktasında durdurularak narkotik köpeği 'Mişa' ile arama yapıldı. Aramada, salça kutusu ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi. E.U. ile bağlantılı olan A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda da toplam 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Muslera Gervinho Fatih Terim Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salça kutusu ve kahve poşetinden esrar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:06:54. #1.14#

title