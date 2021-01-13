Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
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Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

13.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:30
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

BURSA'da salça kazanı nedeniyle çıkan tartışmada oğlu Nuri Y.'yi (30) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sami Y. (54), ailesiyle arasında 10 yıldır husumet olduğunu, kavganın da bu husumetten kaynaklandığını söyledi.

BURSA'da salça kazanı nedeniyle çıkan tartışmada oğlu Nuri Y.'yi (30) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sami Y. (54), ailesiyle arasında 10 yıldır husumet olduğunu, kavganın da bu husumetten kaynaklandığını söyledi.

Olay, 12 Eylül 2020 günü, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 4'üncü Aslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Y. husumetli olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı almak istedi. Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu. Çıkan kavga sırasında Sami Y., oğlu Nuri Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Ardından da tüfeği babasına doğrulttu. Silahının tutukluk yapması üzerine dede Nuri Y. olay yerinden kaçarken, ambulansla Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası torun Nuri Y. hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan baba Sami Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

YARGILAMASI DEVAM EDİYORHakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sami Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Sami Y.'nin cezaevinden SEGBİS ile katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sami Y. ifadesinde, ailesiyle arasında 10 yıldır husumet olduğunu, olayın da bu husumetin neticesinde yaşandığını söyledi.Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu Kürşat C. de "Boğuşma vardı, gittiğimde. Sami'nin alnı yarılmıştı. Onları ayırmaya çalıştım. Bahçeden dışarı çıkardım, Sami kazana düşmüştü. Nuri elinde baltayla tekrar bahçeye girdi ve silah sesi duyuldu. Baktığımda Nuri vurulmuştu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN

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