Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti! Salatalığın zayıflatıcı etkisinden faydalanarak forma girmek ister misiniz? Salatalık ile 3 günde 1 kilo vererek incelecek ve istediğiniz kıyafetin içine gireceksiniz.

Diyetinize lezzet ve sağlık eklemek ister misiniz? Sağlıklı şekilde zayıflamak için salatalıktan yardım alabilir, kısa sürede kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. 3 GÜNLÜK SALATALIK DİYETİ LİSTESİ 1.GÜN Sabah: 1 bardak su, 4 yemek kaşığı yulaf, 1 kase yoğurt, 2 adet kuru incir Ara öğün: Yarım litre su, 2 adet salatalık Öğle: Cacık, 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık Ara öğün: 1 adet salatalık, 2 adet kivi, yarım litre su Akşam: 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık, 2.GÜN Sabah: 1 bardak limonlu su, 2 dilim dil peyniri, 2 adet salatalık Ara öğün: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği Öğle: 1 dilim çavdar ekmeği, 1 adet haşlama kabak Akşam: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 adet biber, 2 adet salatalık 3.GÜN Sabah: 1 bardak ballı limonlu su, 2 dilim peynir, 1 dilim çavdar ekmeği Ara öğün: 2 adet salatalık Öğle: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği Ara öğün: 1 kase cacık, 2 adet ceviz Akşam: 2 adet salatalık Not: Beslenme düzeninde değişiklik yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.