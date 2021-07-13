Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar
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Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar

Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Kültür Sanat

Rize il merkezini Salarha ve Muradiye beldelerine bağlayan Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını yöre halkı horonlarla kutladı.

Rize il merkezini Salarha ve Muradiye beldelerine bağlayan Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını yöre halkı horonlarla kutladı.

Yöre sakinleri, Salarha Tüneli'nin ikinci tüpünün de inşaatının bitmesinin ardından Dalyan mevkisinde bir araya geldi. Burada toplananlar, araçlarla tünelin Salarha Vadisi'nin çıkışına kadar korna çaldı.

Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, tünelde emek veren işçilere alın terlerini silmeleri için mendil ve gül dağıttı. Daha sonra yöre sakinleri, burada horon oynayarak havai fişek attı.

Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz açılış yapmadıklarını ve açılışı da en kısa sürede gerçekleştireceklerini söyledi. Tünelde emek veren işçileri onurlandırmak istediklerini ifade eden Kara, "Bizim büyük hayallerimizden birisiydi. Gurur duyuyoruz ve mutluyuz. İnşallah açılını da görürüz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, siyasi büyüklerimize bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan ise Salarhalı olarak çok mutlu ve sevinçli olduklarını belirterek "Vadimize açılan bu ilk tünel Andon'a, İkizdere'ye, Ovit'e, İspir ve diğer illere de gidecek inşallah. Bu yol sadece Salarha Vadisi'yle sınırlı kalmayacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililerden bu yolun devamını istiyoruz. Çok güzel bir yatırım." diye konuştu.

Beş yıldır tünelde çalışan Ali Fil de tünelin tamamlanmasını horonla kutladıklarını belirtti.

Aygün Tula, 1,5 yıldır tünelde çalıştığını, "Evim Dalyan, köyüm ise Dörtyol'da. 3 dakikaya buradan köyüme çıkıyorum. 13 kilometrelik yolu artık 3 kilometrede gidiyoruz." dedi.

Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar
Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar
Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar
Salarha Tüneli'nin tamamlanmasını horonla kutladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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