Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü' töreni
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Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü' töreni

Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü' töreni Rize'de 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan Salarha Tüneli'nde 'Işık göründü' töreni düzenlendi.

07.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:54

Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü' töreni

RİZE - Rize'de 2015 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan Salarha Tüneli'nde 'Işık göründü' töreni düzenlendi.

12 kilometrelik Rize Salarha yolunu 3 kilometreye düşürecek olan 2.9 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünel ile seyahat süresi de 15 dakika azalmış olacak.

Tünelin Rize merkezden başlangıç noktası olan Dalyan Mevkiinde gerçekleşen törene Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammet Avcı, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile kurum amirleri katıldı. Dalyan mevkiinden tünelin içerisine giren katılımcılar kepçe operatörünün ışığın görülmesi için son kez iş makinasını çalıştırmasına şahitlik ederek aradaki duvarın yıkılmasını izledi.

İş makinası operatörü ışığın görülmesinden önce son işlemi yapacak darbeyi vurmadan evvel protokolden bir gelenek olduğunu belirterek arkadaşları adına bahşiş talep etti. Rize Milletvekili Hayati Yazıcı da bu talebi kırmayarak geleneklere ayak uydurdu ve operatöre bir miktar para verdi. Protokol üyeleri tünelin iki yakasını birbirinden ayıran duvarın yıkılmasıyla araçlarla Dalyan mevkiinden Salarha Beldesi'ne geçtiler.

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turan, Salarha Tüneli'nin Rize'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ve Rize için bir dönüm noktası olacağını dile getirdi.

Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ise Işık Göründü Töreni gerçekleşen Salarha Tüneli'nin Rize'nin soluk borusu olduğunun altını çizdi. Yazıcı "Rize'nin soluk borusu olarak niteleyeceğimiz Salarha Tünelinde adım adım sona yaklaşıyoruz. Bugün tünelde ışığı görüyoruz, 2021 yılının en geç ilk yarısında çalışmaları tamamlayarak hizmete açılması planlanıyor" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber de Salarha Tünel'inin 20 dakikalık süreyi 5 dakikaya indireceğini hatırlatarak" Salarha Tüneli bölgenin uzun zamandır hayalini kurduğu bir rüya. İlimizin çehresini, stratejik gidişatını, kentleşmesini, yerleşimini ve bundan sonra yapılacak yatırımları etkileyecek, ilin kaderi ile ilgili bir proje. Gitgide büyüyen Rize'nin merkezini Salarha bölgesine bağlayacak tünel ile 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek" ifadelerinin kullandı.

Salarha Tüneli'nde 'Işık Göründü' töreni

Kaynak: İHA

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