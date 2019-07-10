Saksıda kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, saksıda kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'nde H.G. (40) ve N.G'nin (67) evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, saksılarda 24 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili H.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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