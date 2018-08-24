Saklambaç oynarken 3. katın penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da saklambaç oynarken 3. katın penceresinden aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Samsun'daki babaannesinin yanına getirilen 4 yaşındaki Yusuf Ali S., 3. kattaki babaannesinin evinde kardeşi ile birlikte saklambaç oynarken 3. katın penceresinden aşağı düştü. Komşular bir şeyin gürültü ile düştüğünün sesini duyunca çocuğu apartmanın önünde yerde yatarken görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mutfakta yemek yapan babaanne Seher S., 2 yaşlarındaki diğer torunun ağladığını fark edince odaya gelip baktığında torunu bulamayınca pencereden aşağı baktığında yerde yatarken gördü. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Ali S., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Torunun kardeşi ile saklambaç oynadığını söyleyen babaanne Seher S., üzüntüsünden gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.