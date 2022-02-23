'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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ŞÜPHELİ YAKALANDIMuğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde çıkan tartışmada husumetli olduğu Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve kavgayı ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) yaralayan;
AKYAKA, KARS (DHA) - ŞÜPHELİ YAKALANDI
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde çıkan tartışmada husumetli olduğu Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve kavgayı ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) yaralayan; ardından da otomobille kaçan Bayram Hamal (39), Kavaklıdere ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hamal, gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel