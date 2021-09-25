Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü - Haberler
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Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sakın denemeyin! 10 dakikada 1,5 litre kola içen genç, gaz sıkışmasından öldü

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 10 dakika içerisinde 1,5 litrelik kola içen genç, gaz sıkışması nedeniyle 18 saat sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, gencin midesinde çok sayıda yara gördü.

Zararlı olduğu bilinen kola, bu sefer çok daha hızlı etki verdi. Çin'de 10 dakika içerisinde 1,5 litrelik kola içen genç, 6 saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların acil olarak müdahale ettiği genç, 18 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti.

VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI

İddialara göre serinlemek isteyen 22 yaşındaki genç adam, yaklaşık 10 dakika içinde 1,5 litrelik kolayı içti. Aradan 6 saat geçtikten sonra midesine şiddetli ağrılar hissetti, vücudu şişmeye başladı. Pekin'deki Chaoyan Hastanesi'ne kaldırılan adamın nabzının çok hızlı arttığı, tansiyonunun da çok düşük olduğu görüldü.

AŞIRI GAZ BİRİKMESİ OLUŞTU

Aşırı hızlı nefes alan adamın ölümüyle ilgili raporu detaylandıran doktorlar çalışmalarını Clinics and Research in Hepatology ve Gastroenterology dergisinde yayınladı. Raporda adamın bağırsaklarında ve portal veninde aşırı gaz birikmesi olduğu belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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