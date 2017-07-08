Saki Çimen Dünya Evine Girdi!

Hayatlarını birleştiren genç çiftin düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı. Nikah öncesi Çimen çifti, davetliler için kokteyl düzenledi. Kokteylin ardından Saki Çimen ve Gül Zaman çiftinin nikahı kıyıldı. Nikahta Gül Zaman'ın nikah şahitliğini Halil Sezai, Emrah Babal, Hatice Papila ve Uğur Ateş yaparken, Saki Çimen'in nikah şahitliğini ise Menderes Samancılar, Eşber Yağmurdereli, ve Vedat Sakman yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen Eşber Yağmurdereli, evlilik cüzdanını Gül Zaman'a teslim etti. Nikah sonrası yeni evli çift Saki Çimen'in düğüne özel olarak bestelediği şarkı eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi.

Çiftin düğününe CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Suavi, Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, Asuman Dabak, Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Turgay Tanülkü, Umut Sezgin, Rıza Esendemir'in yanısıra gelin ve damadın yakın arkadaşları katıldı. Genç çift masaları dolaşarak misafirlerle de tek tek ilgilendi.

Ender Balkır'ın sahne aldığı düğünde bir ara sahneye Gürsel Tekin, Menderes Samancılar, Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, Asuman Dabak ve Mazlum Çimen çıkarak genç çift için "Kara Tren" isimli türküyü seslendirdiler. Halil Sezai'nin de sahneye çıktığı düğünde Sezai, çiftin tanışmalarına vesile olan şarkısı "Paramparça"yı seslendirdi.