Sakçagözü Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde buz gibi şelalesi ve doğa manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası halindeydi. Koronavirüs ile ziyaretçi sayısı düşen bölge normalleşme adımları ile birlikte yeniden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, "Sakçagözü şelalesi doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan projemizin yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla bölge cazibe merkezi haline gelecek yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak" dedi.

Kaynak: DHA