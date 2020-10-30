Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti
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Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti

30.10.2020 22:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:01
Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir lise öğrencisi, bağ evinde arkadaşının şakayla üzerine doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, oturmak ve eğlenmek amacıyla arkadaşları ile beraber yerleşim merkezi dışındaki Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti. Dedesi M.A'nın evinde 3 arkadaşıyla birlikte oturup eğlenen torun R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini iddiaya göre, şaka yapmak maksadıyla arkadaşı Ali Osman Kalay'ın üzerine doğrulttu. Bu esnada silahın ateş alması sonucu lise öğrencisi Kalay, boğazından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrasında adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan muayene ve kontrolde Kalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası R.T.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya tanık olan iki arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşının şakayla doğrulttuğu av tüfeği ateş aldı, lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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