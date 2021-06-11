Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları
Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından; mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak isteyen tüm vatandaşlarımız için sağlık ve diğer mesleki/kişisel konularda Uzaktan Eğitim Sertifika Programları hazırlanmış ve kayıt alınmaya başlamıştır. Konuyla ilgili duyuru afişi aşağıya eklenmiş olup, duyurudaki telefon numaralarından ve internet sayfasından (https://sayem. subu. edu. tr/) detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: Habermetre

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