Sakarya Üniversitesinde resim sergisi

03.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:58

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan'ın yaptığı ve 14 eserin yer aldığı sergide öğretim elemanlarının yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknik kullanarak hazırladığı "Bi' Yerde", "Dışarda", "İsimsiz", "Beyaz Su Vadisi", "Hafıza Kaybı", "Fragman 2", "Simurg", "Mavi Serisi 1,2 ve 3", "Düşler 2" ve "Vesika" adlı eserleri yer aldı.

Rektör Fatih Savaşan, sergiye katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek, "Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin üniversitemiz için önemi büyük. STMF ve Devlet Konservatuvarı gibi birimler bir üniversitenin kültür ve sanat hayatı için olmazsa olmaz. Dolayısıyla yıl boyunca bu tür faaliyetleri artırmaya çalışıyoruz. Sergiye katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sergiye, Prof. Füsun Çağlayan, Prof. Şive Neşe Baydar, Prof. Neslihan Özgenç, Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bozdurgut, öğretim görevlisi Gülay İnce ile araştırma görevlileri Onur Karaalioğlu, Hilal Balcı, Kevser Akçıl ve M. Emrah Özaras olmak üzere 11 öğretim elemanı katıldı.

Kaynak: AA