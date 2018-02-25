"Ya Tutarsa" Deyip Sapanca Gölü'ne Zemzem Çaldı
Sakarya'da, umreden dönen Ebubekir Tuncer, herkesin yararlanması için Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek, kendisince mayalama yaptı.
Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendisince mayalama yaptı.
"HERKES NASİBİNİ ALIR"
Ebubekir Tuncer göl kenarında yapılan çekimde, 2 hafta önce Umre'deydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim. Ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır" dedi.
YORUMLAR (17)
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ya birisi nuh peygamber telefonla konuştu diğeri Google Abdülhamit buldu der bu da böyle bir şey yapmış cühela çoğaldı cahiller çoğalınca onları gütmek kolay olur.Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Beyin error. Memleket niye ilerlemiyor belliCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Güzelim Zemzemi heba etmiş SALAK.Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Sakarya normaldirCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Benim cahil milletim;)Zemzem suyu iciyor arkasindan raki ve kufur ediyor.Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır