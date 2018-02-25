"Ya Tutarsa" Deyip Sapanca Gölü'ne Zemzem Çaldı
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"Ya Tutarsa" Deyip Sapanca Gölü'ne Zemzem Çaldı

Sakarya'da, umreden dönen Ebubekir Tuncer, herkesin yararlanması için Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek, kendisince mayalama yaptı.

Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendisince mayalama yaptı.

"HERKES NASİBİNİ ALIR"

Ebubekir Tuncer göl kenarında yapılan çekimde, 2 hafta önce Umre'deydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim. Ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır" dedi.

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