"Ya Tutarsa" Deyip Sapanca Gölü'ne Zemzem Çaldı

Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendisince mayalama yaptı.

"HERKES NASİBİNİ ALIR"

Ebubekir Tuncer göl kenarında yapılan çekimde, 2 hafta önce Umre'deydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim. Ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır" dedi.