SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU
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SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, 873 sporcunun katılımıyla 6 ve 60 kilometrelik parkurlarda gerçekleşti.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, 873 sporcunun katılımıyla 6 ve 60 kilometrelik parkurlarda gerçekleşti.

Bu yıl 7'nci kez düzenlenen Sapanca Ultra Dağ Maratonu, 6K Sapanca Gölü koşusu, 13K Sapanca doğa koşusu, 21K Sapanca patika koşusu, 40K Sapanca Orman koşusu ve 60K NG Sapanca ultra koşusu olmak üzere 5 farklı parkurdan oluştu. Ultra Dağ Maratonu yarışmacıların 10'dan geri saymasıyla start aldı. Doğanın kalbinde, maviden yeşile Sapanca'nın tüm güzelliklerini deneyimleyerek 'Doğa ile dansa devam' sloganıyla gerçekleşen organizasyonda, sporcular keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakaladı.

Maratonun 5 parkurdan oluştuğunu söyleyen organizasyon yetkilisi Ali Cem Aktaş, "5 adet parkurumuz var, en uzunu 60, 40, 21, 13 ve 6 kilometreden oluşuyor. 873 katılımcımız var. Sapanca için koşu turizmine katma değer sağlamak adına emek harcıyoruz ve gelen herkese teşekkür ediyoruz? diye konuştu.

60K'da finişe ilk gelen milli sporcu Murat Kaya, "Bu yarışa 7'nci kez katılıyorum. Çok şükür 7'nci kez yine birinci olarak, kazasız bir şekilde bitirdim, çok mutluyum. Sapanca'nın doğası bir harika. Parkur ve organizasyon çok güzel emeği geçen ve katılanlara teşekkür ederim" dedi.

SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU
SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU
SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU
SAKARYA SAPANCA ULTRA DAĞ MARATONU KOŞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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