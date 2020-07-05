SAKARYA Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (4)'KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM SÜRÜYOR'Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi...

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (4)

'KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM SÜRÜYOR'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 2 kişinin yakınlarına bilgi verildiğini belirten Vali Kaldırım, Arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yeni tespit edilen 2 cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Sakarya'mıza başsağlığı diliyorum. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim, şuan itibariyle hastanelerde yatan hasta sayımız 5'e düşmüş oldu. 1'i il dışında Kartal'da yanık tedavisi görüyor. 1'inin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Ben tekrar yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz burada, sahada çalışmaya devam ediyor dedi.

KIZ KARDEŞLERİNİN TEDAVİSİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın (26) cansız bedeni, yapılan otopsi sonucu tespit edildi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşarken, ailenin Erenler ilçesinde bulunan evi vatandaşların ve yakınlarının akınına uğradı. Halis Yılmaz'ın fiziksel rahatsızlıkları bulunan kız kardeşlerinin tedavisi ve ailesinin geçimi için çalıştığı belirtildi.

Halis Yılmaz'la birlikte çalışan İsmail Sevinç, 'Halis, eşimin kuzeni olur. Yıllardır beraberiz, birlikte çalışıyoruz. Güler yüzlü, çalışkan ve hayat dolu bir çocuktu. Bende 11 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum. Bende patlamadan çıktım. Olay çok ani gelişti, patlama silsilesi çok hızlı gelişti. Biz yaklaşık 3 saat Halis'i aradık ama bulamadık. Bugün cenazeyi kaldıracağız.' dedi.

Halis Yılmaz'ın sürekli tedavi görmesi gereken 2 kardeşinin yükünü üstlendiğini belirten İsmail Sevinç, 'Halis bekar ama 2 kardeşi var devamlı tedaviye muhtaç olan. Bunların tedavilerini ve masraflarını üstlenmişti. Halis kardeşleri ve ailesi için çalışan bir çocuktu. Bütün çabası, bütün isteği ailesinin ve kardeşlerinin daha iyi olması üstüne kuruluydu. Kardeşleri ve ailesi iyi olsun isterdi, sürekli annem annem derdi.' diye konuştu.

Kaynak: DHA