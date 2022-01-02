Sakarya Oto Sanatkarları Esnaf Odasında Başkan Alişan güven tazeledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Oto Sanatkarları Odası 22. Olağan Kongresi'nde Hasan Alişan başkanlığa yeniden seçildi.

Serdivan ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen kongrede mevcut başkan Alişan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Diğer adaylar Özcan Ovalı ve Uğur Şahin de konuşma yaptı.

Seçim sonucunda mevcut başkan Hasan Alişan 573 oyla birinci, Ovalı 262 oyla ikinci, Şahin ise 47 oyla üçüncü oldu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ilçe belediye başkanları, oda üyeleri ve esnaf katıldı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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