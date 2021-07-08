Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü

Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adatepe Mahallesi'nde nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya giren, bir süre sonra kaybolan Emirhan Henden'i (20) arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giden Vali Kaldırım'ın, yetkililerden arama çalışmaları ve son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldırım, kaybolan gencin bulunması için tüm ekiplerin sahada olduğunu, 5 bot, 9 araç, 1 tekne ve 56 uzman ekip dahil tüm imkanlar ile nehirde ve denizde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, SAKDER (Sakarya Arama Kurtarma Derneği) ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kaldırım, AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden'in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kurulduğunu, yemek ve barınma dahil diğer tüm ihtiyaçların karşılanması için talimat verdiğini aktardı.

Kaldırım, baraj kapaklarının kapatıldığını, Ankara'dan ve İstanbul'dan ek ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bunlara ek olarak içinde iki bot ve bir arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu 15 kişilik Jandarma Özel Ekibinin de bu akşam kente intikal edeceğini vurguladı.

Emirhan'ın kaybolduğu olay yerinde umutla bekleyişini sürdüren aileyi de ziyaret eden Kaldırım, genci kendi evlatları gibi gördüklerini ve en kısa zamanda bulunması için herkesin seferber olduğunu anlattı.

Vali Kaldırım'a Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Emirhan Henden, 2 Temmuz'da Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde, nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Boya atölyesinde iş yeri sahibi, alev alan makinenin üzerine su dökünce patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Boya atölyesinde iş yeri sahibi, alev alan makinenin üzerine su dökünce patlama meydana geldi! 2 kişi yaralandı
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Selin Şekerci Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Burak Elmas Bülent Uygun Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:37:33. #1.14#

title