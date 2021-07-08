Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışmaları sürdü

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adatepe Mahallesi'nde nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya giren, bir süre sonra kaybolan Emirhan Henden'i (20) arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giden Vali Kaldırım'ın, yetkililerden arama çalışmaları ve son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldırım, kaybolan gencin bulunması için tüm ekiplerin sahada olduğunu, 5 bot, 9 araç, 1 tekne ve 56 uzman ekip dahil tüm imkanlar ile nehirde ve denizde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar, AFAD, SAKDER (Sakarya Arama Kurtarma Derneği) ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kaldırım, AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden'in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kurulduğunu, yemek ve barınma dahil diğer tüm ihtiyaçların karşılanması için talimat verdiğini aktardı.

Kaldırım, baraj kapaklarının kapatıldığını, Ankara'dan ve İstanbul'dan ek ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bunlara ek olarak içinde iki bot ve bir arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu 15 kişilik Jandarma Özel Ekibinin de bu akşam kente intikal edeceğini vurguladı.

Emirhan'ın kaybolduğu olay yerinde umutla bekleyişini sürdüren aileyi de ziyaret eden Kaldırım, genci kendi evlatları gibi gördüklerini ve en kısa zamanda bulunması için herkesin seferber olduğunu anlattı.

Vali Kaldırım'a Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Emirhan Henden, 2 Temmuz'da Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde, nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu