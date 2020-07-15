SAKARYA MEŞHUR ADAPAZARI KABAĞI COĞRAFİ İŞARET ALDI
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SAKARYA MEŞHUR ADAPAZARI KABAĞI COĞRAFİ İŞARET ALDI

SAKARYA Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, beyaz kestane kabağı olarak bilinen Adapazarı kabağına coğrafi işaret aldıklarını söyledi.

15.07.2020 08:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:42

SAKARYA Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, beyaz kestane kabağı olarak bilinen Adapazarı kabağına coğrafi işaret aldıklarını söyledi. Adem Sarı, Sakarya fındığı ve lahana için de coğrafi işaret başvurusu yapılacağını belirtti.

Adapazarı kabağı olarak bilinen beyaz kestane kabağı, Sakarya Ticaret Borsası girişimiyle coğrafi işaret aldı. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı yaptığı açıklamada, 'Sakarya Ticaret Borsası olarak coğrafi işaretli ürünlere çok önem veriyoruz. Avrupa ve Avrupa'nın birçok çeşitli yerlerinde işaretlenmiş ürünlerin satış oranları daha yüksek ve daha fazla katma değer sağlıyor. Ekonominin gidişatı artık izlenebilir ürünlerle takip edilmesi gerekiyor. Tüketici de bunu bekliyor. Biz buna istinaden öncelikle Türkiye'de üretimde 1'inci sırada olan Geyve ayvasının coğrafi işaretini tescilledik. Yine Türkiye'de üretimde 1'inci sırada olan beyaz kestane kabağı yani bizim bildiğimiz beyaz kabağın da coğrafi işaretini almış olduk. Bununla ilgili kabak ürünleri yapan firmalarımızın satışlarının ve marka değerlerinin artacağını düşünüyoruz. İnşallah Avrupa'ya da bu ürünlerden ihracat yapacaklar." dedi.

SIRADA FINDIK VAR

Geyve ayvası ve Adapazarı kabağının coğrafi işaret almasının ardından Sakarya fındığı ve Kaynarca lahanası için de coğrafi işaret başvurusu yapacaklarını belirten Adem Sarı, 'Yine Türkiye'de Ordu'dan sonra 2'nci sırada üretimi yapılan Sakarya fındığının tesciline başvurduk. Sırada bu var. İnşallah kısa sürede fındığın da tescilini almış olacağız. Bunun akabinde dolması ve kapuskasıyla sofralarımızdan eksik olmayan Kaynarca lahanasını da tescilleyeceğiz. Şimdilik bunları da tescilledikten sonra başka ürünlerle ilgili çalışmalarımız mevcut." diye konuştu.

ADAPAZARI KABAĞINDAN 50 ÇEŞİT ÜRÜN YAPIYORLAR

Yılda yaklaşık 150 ton Adapazarı kabağı ile üretilmiş ürün satan Tunatan Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Tan, 'Kabak ürünleriyle ilgili yerel ürünler imalatı üretim merkezimiz var. Yıllık 150 ton civarında Adapazarı kabağı tüketimimiz var. Bu kabaklardan 50'ye yakın çeşit ürün temin etmekteyiz. Yemeği, şekerlemesi, tatlı ürünü, lokumları hepsinin imalatını yapmakta bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde Adapazarı kabağının coğrafi işareti alındı ve bizde bu ürünleri yerli üretim olarak yaparken şimdi bu coğrafi işaretle birlikte ambalajlarımızı kullanarak daha kurumsal daha markalaşmış bir ürün portföyüne sahip olmuş olacağız. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik edip, teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

SAKARYA MEŞHUR ADAPAZARI KABAĞI COĞRAFİ İŞARET ALDI

Kaynak: DHA

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