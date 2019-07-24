Sakarya Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Sakarya Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı, Vali Vekili Erdoğan Ülker başkanlığında yapıldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen yatırımlar ile kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon konularının ele alınıp yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurul üyeleri yer aldı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda kentteki projelere dair bilgiler veren Ülker, "2018 yılı proje tutarı 7 milyar 25 milyon lira iken, 2019 yılı yatırımlarının proje tutarı 5 milyar 551 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı proje tutarının sektörlere göre dağılımına baktığımızda, ulaştırma sektörü 3 milyar 47 milyon lira, enerji sektörü 677 milyon lira ve tarım sektörü 606 milyon lira ile ilk üç sırayı almaktadır." diye konuştu.

Ülker, 248 projeden 33'ünün tamamlandığını, 152'sinin devam etmekte, 25'inin ihale aşamasında olduğunu, 38 projenin ise hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2019 yılı yatırım programında yer alan yeni projelerin hayata geçirilmesi ve devam eden projelerin zamanında bitirilmesi için valiliğimiz başta olmak üzere tüm paydaşların etkili koordinasyonu ve işbirliği içerisinde çalışmaları önem kazanmaktadır." ifadesini kullandı.

Toplantının son bölümünde kurul üyeleri, kendi birimlerinde gerçekleştirilen hizmet ve çalışmalara dair bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA