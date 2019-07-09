SAKARYA Kamp yapıyor sanılıyordu, cesedi bulundu

Kamp yapıyor sanılıyordu, cesedi bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı'nın kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, çayda Murat Kartal'ın cesedini buldu.

Kocaali'de iki gün önce yeğeni ile birlikte Melen Çayı kenarına giden Murat Kartal, eve dönmek isteyen yeğenine biraz daha çay kenarında kalacağını söyleyerek eve dönmedi. Sık sık Melen Çayı kenarında 3-4 günlük kamp yaptığı belirtilen Murat Kartal'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Bu sabah AFAD ve jandarma ekipleri, Melen Çayı kenarına gelerek arama çalışması başlattı. Murat Kartal'ın son görüldüğü yerden 20 metre ileride terliği bulununca arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Murat Kartal'ın cansız bedeni çayın içinde bulunarak, sudan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA